الهلال يهيمن على النصر في نزالات كأس ولي العهد

سيكون استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين مسرحاً لقمة نارية ستجمع الهلال بغريمه التقليدي النصر في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد.

ويتسلح الهلال بالتاريخ في مواجهة غريمه التقليدي النصر بعد أن نجح بالفوز في 7 مباريات مقابل مواجهتين لأصفر العاصمة ضمن مواجهات الكأس.

ويعود أول لقاء بين الفريقين في هذه المسابقة إلى عام 1964 حينما نجح الهلال بالفوز بثلاثية نظيفة سجلها سليمان مطر "هدفين" وحميد الجمعان، ونجح النصر بالفوز في ثاني لقاءاتهما والذي أقيم عام 1973 بنتيجة 3-2 سجلها ناصر الجوهر ويعقوب مرسال وممدوح بن سعود، وسجل للأزرق النور موسى وعبدالرحمن بشير.

وانتظر الفريقان حتى عام 1996 والذي شهد ثالث مواجهاتهما في الدور ثمن النهائي والذي انتزعه الهلال 2-1 وسجلها سامي الجابر ويوسف الثنيان وسجل للنصر إبراهيم الشويع.

وفي موسم 2007-2008 التقى الفريقان في الدور ثمن النهائي وانتهى اللقاء هلالياً بهدفين نظيفين حملت إمضاء لاعبيه الليبي طارق التائب وياسر القحطاني.

وفي موسم 2008-2009 التقى الفريقان في الدور نصف النهائي وانتهت هلالية بهدف نظيف سجله السويدي كريستيان ويلهامسون.

وفي موسم 2009-2010 التقى الفريقان في الدور ربع النهائي ونجح الهلال بالفوز 2-1 سجلها البرازيلي تياغو نيفيز والسويدي كريستان ويلهامسون وسجل للنصر لاعبه الغيني باسكال فيندونو.

وفي موسم 2010-2011 التقى الفريقان في الدور نصف النهائي وانتهت هلالية بهدفين نظيفين سجلهما الروماني ميريل رادوي ولاعبه السابق ولاعب النصر الحالي أحمد الفريدي.

وفي موسم 2011-2012 التقى الفريقان في الدور ربع النهائي وانتهت هلالية 4-1 سجلها عمر هوساوي خطأ في مرماه ومحمد الشلهوب عن طريق ركلة جزاء وعبدالعزيز الدوسري والكوري يوو بيونغ سوو، وسجل للنصر مهاجمه محمد السهلاوي.

وفي موسم 2012-2013 التقى الفريقان في نهائي المسابقة وانتهت بفوز الهلال بركلات الترجيح 4-2 بعد ان انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 سجل للهلال محمد الشلهوب عن طريق ركلة جزاء وسجل للنصر مهاجمه حسن الراهب.

وفي الموسم الذي يليه التقى الفريقان أيضاً في نهائي المسابقة ونجح النصر بإيقاف تفوق الهلال بعد أن فاز عليه 2-1 سجلها سلطان الدعيع خطأ في مرماه ومحمد السهلاوي عن طريق ركلة جزاء وسجل للهلال ناصر الشمراني.