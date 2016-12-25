المهنا: أدرت التحكيم بنجاح

وصف عمر المهنا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تجربته الإدارية بالناجحة، مؤكدا أن الفرصة التي أتاحها لحكام سعوديين شباب، فتحت لهم أبواب الوصول إلى البطولات العالمية والقارية بجانب النهائيات المحلية.

وقال المهنا في تصريحات خاصة لـ"قناة العربية": "اول شيء بالنسبة لي التقييم صعب، ولكن اي شخص صادق وأمين يقييمنا، اعتقد تجربة ناجحة ولنا اخطاء كحكام او لجنة".

وزاد: "هناك طاقم سعودي مرشح لكاس العالم 20 سنة، طاقم كامل، وايضا حكام نخبة في البطولة الاسيوية".

وأضاف المسؤول الذي سوف يرحل برفقة المجلس السعودي الحالي: "لم يكن يوجد حكم سعودي يحكم كاس ولي العهد او الملك، كل هذه الامور صغار سن سواء دوليين او دوري جميل".

وحول الأخطاء: "المشكلة ليست كما يظهرها الإعلام، المشكلة في الاساءة من جمهور اعلاميين او حكام محسوبين او محاضرين".

