فيغو الكرة السعودية

سعيد المولد (لويس فيغو) الملاعب السعودية!

أول حالة بارزة في الكرة السعودية تشبه إلى حد كبير ما يحصل في اوروبا عندما يتنازع فريقان على لاعب أو ينتقل لاعب من ناد إلى غريمه.

كانت مواجهة ذات طابع خاص بين المولد وجمهور الاتحاد في مباراة الرائد.

وقد وضح على سعيد المولد الارتباك بعض الشيء في البداية. ولكنه سرعان ما عاد للتألق في المباراة بهدف أسكت الهتافات.

سعيد المولد والاتحاديون ديربي سيستمر في مسيرته إلى الأبد.

سعيد لاعب مجتهد وجيد وتجربته مع الرائد أبرزت كثيرا من الجوانب المهمة في امكاناته. ومقابلته في القناة الناقلة كانت جيدة ظهر فيها متحدثا بلباقة.

*نقلا عن النادي السعودية