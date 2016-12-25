دياز يؤكد: الهلال لا يتأثر بالغيابات

أبدى الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الهلال السعودي، جاهزية فريقه لخوض نصف نهائي كأس ولي العهد أمام النصر، مساء الاثنين، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ويغيب عن الهلال رسمياً كارلوس إدواردو بداعي الإيقاف، فيما انتشرت أنباء عن استبعاد نواف العابد من المعسكر لظروف الإصابة.

وقال دياز في المؤتمر الصحافي لوسائل الإعلام، إن اللقاء يختلف عن مباراة الدوري الذي تعادل بها الفريقان 1-1، وزاد: "فريقنا رغم النقص الذي يعاني منه أثبت في مواجهة الباطن أنه يملك لاعبين على مستوى عالٍ ولا يتأثر بغياب أحد، حيث قدم خلال لقاء الباطن مستوى وحقّق النتيجة، وفي مباراة النصر الماضية كنا نستحقّ الفوز"...



وعن استفادة الفريق من الفرص التي تسنح له خلال المباريات، أجاب: "الفرص التي تسنح لنا مؤشر جيّد، وتبيّن أننا نعمل بشكل ممتاز، وأتمنى أن نستغل الهجمات التي تسنح لنا غدا، وكذلك في المباريات المقبلة".



وختم دياز حديثه بالتذكير بحالة فريقه الجيّدة، حيث عملوا خلال الأيام الماضية على تجهيز الفريق لياقيا وذهنيا وتكتيكيا لخوض مباراة الغد، والظفر ببطاقة التأهل، مشيرًا إلى أنّ اللاعب محمد الشلهوب سيكون ضمن قائمة الفريق التي ستعسكر؛ استعداداً لمواجهة الغد.