هل يعود لامبارد إلى صفوف تشيلسي مجدداً؟

قال فرانك لامبارد لاعب الوسط السابق لمنتخب انجلترا إنه سيكون على "تواصل" مع ناديه السابق تشيلسي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم قبل اتخاذ الخطوة المقبلة في مسيرته.



وترك لامبارد (38 عاما) فريق نيويورك سيتي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وتكهنت وسائل اعلام بأنه قد يعود للنادي اللندني لشغل منصب بالجهاز الفني أو منصب آخر.



وشاهد لامبارد فوز تشيلسي 1-صفر بملعبه على وست بروميتش ألبيون في وقت سابق هذا الشهر بالدوري الممتاز وحضر مران الفريق يوم الأربعاء الماضي عندما قال المدرب أنطونيو كونتي إنه في حالة جيدة تؤهله لمواصلة مسيرته كلاعب.



وقال لامبارد مازحا في مقابلة لمحطة سكاي سبورتس اليوم السبت "لازلت أنتظر عقدا لمدة خمس سنوات من تشيلسي. لم يتحدثوا معي بعد."



وأضاف "مهما حدث سأكون في تشيلسي لشغل وظيفة ما حتى لو كانت مشاهدة الفريق من المدرجات بواسطة تذكرتي الموسمية..لا أعرف ولكن سأكون على تواصل قريب جدا."



وتابع "لست شغوفا بنهاية مسيرتي والتفكير بها. أفضل وجهة ستكون تشيلسي بالطبع وسأحب ذلك لكن الأمور لا تسير دوما بهذا الشكل."



وفاز لامبارد بالدوري الممتاز ثلاث مرات وبدوري أبطال أوروبا 2012 وهو الهداف التاريخي لتشيلسي برصيد 211 هدفا كما سجل 29 هدفا في 106 مباراة دولية مع انجلترا.



