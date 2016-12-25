«شرباكة» بحاجة إلى قرار

«شرباكة» في اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم، انضباط ومسابقات واستئناف ونقاط ثلاث تبقى للكويت مرة وتذهب للعربي مرة أخرى، وتهديد بالانسحاب من الدوري واحتجاج على رئيس لجنة الاستئناف وقرارات تناقض بعضها بين اللجنة المؤقتة واللجان العاملة بها وذلك على خلفية مباراة العربي والكويت في الجولة السادسة من الدوري واحتجاج الأول على مشاركة المدافع فهد الهاجري بسبب الإيقاف، وأصبحت «المشكلة» مادة يومية للبرامج الرياضية وكل طرف يؤكد أحقيته في نقاط المباراة.

برأينا ان هناك مسافة بين اللجنة المؤقتة واللجان العاملة الأساسية، المسابقات والانضباط والاستئناف بعدما أصدرت الأخيرة قرارها بتحويل النقاط الثلاث إلى العربي رغم تنبيه ادارة الاتحاد بتأجيل البت في الاستئناف، والعربي يرى أنه أحق بالنقاط الثلاث استنادا إلى لوائح المسابقة، ووضح الإرباك في عمل اللجنة المؤقتة بعد استقالة أسد تقي وبعدها استقالة فواز الحساوي ثم عدوله عنها وأصبح عمل اللجنة كاملا على الأمين العام محمد خليل الذي بذل جهدا كبيرا يشكر عليه في القيام بأعمال اللجنة ومعه العضو خالد الفضلي، ولكن بشكل عام كان هناك عدم تنسيق بين اللجان، ويجب الفصل فيه لاحتواء المشكلة.

٭ إقامة المباريات على ستاد جابر الدولي يبعث في المشاهد الارتياح ويجعله يقبل على متابعتها حتى الدقيقة الأخيرة، وكذلك اللاعبون يقدمون افضل ما لديهم لما فيه من انعكاس ايجابي على نفسياتهم داخل الملعب، وشهد ستاد جابر تسجيل افضل هدف عليه حتى الآن بواسطة عبدالهادي خميس في مرمى الجهراء، وتترقب الجماهير المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد منتصف يناير المقبل بين القادسية والكويت اللذين تبادلا ادوار البطولة كثيرا، ونحن بانتظار نهائي مثير نتوقع ان يشهد هدفا أجمل من هدف عبدالهادي خميس.‏‫

*نقلا عن الأنباء الكويتية