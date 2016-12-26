الأخضر ينازل سلوفينيا وكمبوديا ودياً في أبوظبي

يعلن المدرب الهولندي فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، يوم الجمعة، قائمة الفريق المشارك في المعسكر الخارجي المقرر في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة ما بين 5 -15 يناير المقبل.

وأوضحت إدارة المنتخب السعودي من خلال حساب الفريق بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، أن المعسكر سيتضمن مباراتين وديتين، الأولى في العاشر من يناير أمام منتخب سلوفينيا، والثانية أمام منتخب كمبوديا في الرابع عشر من الشهر نفسه.

ويأتي المعسكر ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب تحت قيادة مديره الفني بيرت فان مارفيك استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.