الدوري الإنكليزي: انتصارات لتشيلسي ويونايتد وآرسنال

حقق فريق تشيلسي فوزه الثاني عشر على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على ضيفه بورنموث /3صفر اليوم الاثنين في المرحلة الثامنة عشر من المسابقة ضمن مباريات "بوكسينج داي"، وهو يوم عطلة في بريطانيا.

وعزز تشيلسي موقعه في الصدارة برصيد 46 نقطة وتجمد رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي باقي المباريات فاز ارسنال بصعوبة على ضيفه وست بروميتش البيون /1صفر وفاز مانشستر يونايتد على ضيفه سندرلاند 1/3 وإيفرتون على مضيفه ليستر سيتي /2صفر وويستهام يونايتد على مضيفه سوانزي سيتي 1/4 وفاز بيرنلي على ضيفه ميدلسبره /1صفر وتعادل واتفورد مع ضيفه كريستال بالاس .1/1

