زوران يهدد: أملك مفاجأة

أشار الكرواتي زوران ماميتش، مدرب النصر السعودي، إلى امتلاكه مفاجأة قبل مواجهة الهلال ضمن نصف كأس ولي العهد، على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض يوم الاثنين.

وقال الكرواتي ماميتش لوسائل الإعلام في مؤتمر عقد يوم السبت: "في البداية نحن نلعب مباراة نصف نهائي مع فريق كبير وبالتأكيد ان المباراة لن يكون فيها تعويض".

وأضاف المدرب الكرواتي: "في نهاية الحديث نحن نتكلم عن فريق مثل الهلال والأهم لدينا أن ندخل المباراة بهدوء وتركيز عالي، وأن نقدم أفضل ما نستطيع في المباراة".

وزاد: "سنلعب ضد فريق يعد من أفضل الفرق ولديه عناصر متميزة ويملك سلسة من النتائج الممتازة لكن لدينا اسلحتنا وسنفعل كل ما نستطيع في المباراة".

وأفصح زوران للحاضرين عن مفاجأة يعد لها بقوله: "لن أوضح لكم خطتي للمباراة كونوا صبورين وقد تشاهدون مفاجأة في المباراة".

وختم زوران حديثه بقوله: "بالطبع مازالت الغيابات باقية مثل الجبرين وعوض وهذه مؤكدة، أما البقية فكلهم سيكونون موجودين وسيتنافسون جميعاً على المشاركة".