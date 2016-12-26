شرطة ليفربول: فيرمينو قاد سيارته "مخموراً"

اتهمت الشرطة لاعب نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، روبرتو فيرمينو، بالقيادة تحت تأثير الكحول، بعد توقيفه في الساعات الأولى لليلة الميلاد، بحسب تصريحات لأحد مسؤوليها نشرت الاثنين.

وأوقفت الشرطة اللاعب البرازيلي وسط المدينة الشمالية في 24 كانون الأول/ديسمبر، ووجهت إليه الاتهام في وقت لاحق.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن متحدث باسم الشرطة، أن الأخيرة "وجهت اتهاما إلى شخص يبلغ من العمر 25 عاما، بالقيادة تحت تأثير الكحول، في أعقاب توقيف سيارته وسط ليفربول في الساعات الأولى من السبت 24 كانون الأول/ديسمبر".

وأوضح أن "روبرتو فيرمينو سيمثل أمام محاكم ليفربول في 31 كانون الثاني/يناير" المقبل، وهو اليوم الذي يستضيف فيه ليفربول الثاني تشلسي متصدر ترتيب الدوري الممتاز بفارق 6 نقاط.

وانضم فيرمينو إلى ليفربول في تموز/يوليو 2015 قادما من نادي هوفنهايم الألماني، ويعد من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب. وسجل 17 هدفا في 67 مباراة مع ليفربول، منها ستة أهداف في الموسم الحالي.