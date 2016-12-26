محكمة صينية تأمر بحبس مسؤول رياضي لـ10 أعوام

قضت محكمة في وسط الصين اليوم الاثنين بسجن مسؤول رياضي سابق لعشرة أعوام ونصف بعد أن وجدته مذنبا بارتكاب جرائم فساد.



وكانت السلطات الصينية بدأت في العام الماضي التحقيق مع شياو تيان النائب السابق لرئيس الإدارة العامة للرياضية في الصين وهو منصب يعادل نائب وزير بدعوى ارتكاب جرائم فساد من بينها الرشوة.



وقالت المحكمة وهي في نانيانج بإقليم هينان إن شياو حصل على رشى بقيمة 7.96 مليون يوان (1.15 مليون دولار) ما بين عامي 1997

و2014 خلال توليه عدة مناصب رياضية مقابل المساعدة في تمرير بعض القرارات وبناء المشروعات وإقامة بعض الأحداث الرياضية.



ولم تكشف المحكمة عن مزيد من التفاصيل عبر البيان الذي بثه موقعها الرسمي على الانترنت عن هذه القضية.



كما لم يتسن الاتصال بشياو المسؤول السابق في اللجنة الأولمبية الصينية أو بأي ممثل قانوني له للتعليق على القضية والحكم.



وتعمل الصين التي ستستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية في 2022 على القضاء على الفساد في مؤسساتها الرياضية وبصفة خاصة كرة القدم بعد تفجر أكثر من فضيحة تتعلق بالتلاعب في نتائج المباريات.



