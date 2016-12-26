إلى متى يصمد دوسابر؟

إلى أي حد يستطيع سعيد الناصري رئيس الوداد البيضاوي أن يضبط أعصابه ويتحمل مزيدا من سقطات فريقه ويمدد في عمر المدرب سيبستيان دوسابر؟

ليس في السؤال ما يحرض على الإنفصال، ولو أنني موقن بأن الناصري لا يواجه هذا الذي يحدث من هدر للنقاط وفقدان للتوازن والوداد لا يفوز منذ خمس جولات كاملة بالهروب من القرار المؤلم، ولكنه يحيل بالضرورة على هذا الذي أقنع الناصري على ترسيم سيبستيان دوسابر مدربا للوداد وهو الذي ما جلب للقلعة الحمراء إلا ليشغل مهام المدير الرياضي بما لذلك من أبعاد تقنية وتنظيمية، وعلى القناعات التقنية والرياضية التي تأسس عليها الإختيار وقد كان الفرنسي رجل طوارئ في المرحلة التي أعقبت الإنفصال عن الويلزي جون طوشاك على خلفية الهزيمة الصادمة أمام الزمالك هناك بالأسكندرية في ذهاب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

للأمانة ما إستعجل الناصري في ترسيم دوسابر برغم ما أنجزه برفقة الإطار الوطني محمد سهيل في مباراة الإياب أمام الزمالك، فقد تعمد أن يطيل فترة الطوارئ، إلا أن تأكد من أن الوداد ماض في تحقيق نتائج ملفتة، هي من أصل العمل التقني الذي أنجز أكثر ما هي ديكليك أو ردة فعل بعد رحيل طوشاك، ولا يمكن أن ننفي بأننا جميعا ما إعترضنا على قرار الناصري بترسيم دوسابر مدربا للوداد بحكم ما قدمه من دلائل على الأهلية، إلا أنه كان من الضروري أن ننتظر انصرام المزيد من المباريات لنقف على كثير من الحقائق لو حضرت في الأيام الأولى من إشتغال دوسابر، لما تشجع الناصري على إنهاء حالة الطوارئ وتحيين العقد مع دوسابر لينتقل من مدرب مؤقت إلى مدرب رسمي، ولكان فتش عن مدرب غيره.

من هذه الحقائق أن الوداد في كل الإنتصارات التي حققها قبل أن تحل به مرحلة الجفاف، لم تكن كفته لترجح إلا بوجود إبداع فردي من لاعبين موهوبين أو بتدخل من الحظ، ليس هذا فقط بل إننا بمرور 13 مباراة كاملة كان فيها دوسابر هو المتحكم الأول في القيادة التقنية، لم نلمس وجود أي بصمة تكتيكية لدوسابر، فالوداد الذي يحتكم للأمانة على أجود وأغنى رصيد بشري من حيث الملكات الفنية، لا يقدم لنا في كل المباريات نسقا هو من أصل هويته التكتيكية، وكأن دوسابر لا يتوفر أصلا على مشروع لعب، أو أنه لا يقدر على ملاءمة مشروع اللعب مع طبيعة لاعبي الوداد.

أما ثالث هذه الحقائق فهي أن دوسابر غالى غلوا فاحشا في تقدير عناصر النجاح، إذ تركه الفوز الكبير على الزمالك والإنتصارات التي تحققت في البطولة الإحترافية من دون وجود أي عنصر من عناصر التشابه والتماثل، يتوهم أن هناك مجموعة نموذجية لا يمكن أبدا الخروج عنها، وكان من نتيجة هذا الإستقواء أن ثوابت بشرية داخل الوداد مثل وليد الكارتي ورضا هجهوج وزهير لعروبي قذف بها إلى الإحتياط، وما عاد لها من حضور برغم أن المباريات التي سيعرف فيها الفريق الأحمر ما يمكن الإصطلاح عليه بالإحتباس الهجومي، عرت على نقص كبير على مستوى صناعة اللعب والتنشيط الهجومي.

هناك من سيقول، وكيف يلام مدرب لم ينهزم حتى الآن، ولمجرد أنه تعادل في خمس مباريات متتالية؟

والرد هنا واضح، فما يلام عليه دوسابر أنه لم يستطع وضع الوداد أسلوبا وتكتيكا وشخصية فريق، في المسلك الإيجابي الذي يعطي الإنطباع على أن هناك تدرجا في صياغة هوية اللعب الجديدة وقوة شخصية لمواجهة حالة الإختناق التي يشكو منها كل فريق، ولكن الكبار هم من يملكون القدرة على وقف الإختناق.

لست أدري إن كان الوداد سيمهل دوسابر إن هو لم يكسر لعنة التعادلات التي لها طعم الهزائم في كلاسيكو الفتح يوم السبت القادم بالرباط، إلا أنني أتصور أن يضيق الصدر بتوالي الإخفاقات حيث لا يعود هناك مجال للصبر، ويتجه الوداد برغم أنفه إلى ما لا يتمناه أي فريق من طينته للبحث عن مدرب جديد بمواصفات كروية وتقنية وخصوصيات بعينها، فلا يكون خاطئا في التقدير ولا يندم على الإختيار; حيث لا ينفع الندم.

*نقلا عن المنتخب المغربةي