دياز عن "الديربي": أسوأ مباراة للهلال

قال رامون دياز، المدير الفني للهلال السعودي، إن فريقه قدم أسوأ مباراة له أمام النصر منذ أن تولى مسؤولية تدريب الفريق.

وكان الهلال خسر من النصر صفر-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ولي العهد السعودي.

وقال دياز، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة، "أعتقد أنها أسوأ مباراة لي مع الفريق، لقد قدمنا شوطا أول سيئا، حيث افتقدنا شخصيتنا الحقيقة، وفي الشوط الثاني استعدنا مستوانا بعض الشيء، وتهيأت لنا عدة فرص لكننا فشلنا في استغلالها".

وأضاف "بعد سلسلة من المباريات الجيدة فوجئنا اليوم بعدم التركيز وغياب شخصية الفريق داخل الملعب، سنحاول تصحيح الأخطاء والعودة بشكل أقوى في الدوري".

واختتم دياز تصريحاته "أعتذر لجماهير الهلال، لم يحالفنا الحظ في إسعادهم، وسنعمل لاستعادة وضعنا الطبيعي".