رانييري عن محرز: عليه بذل المزيد من الجهد

وجه الإيطالي كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، انتقادات للأداء المتراجع لمهاجمه الجزائري رياض محرز، مطالبا إياه بتقديم المزيد لناديه الذي يسعى إلى تفادي مراكز الهبوط في ترتيب الدوري.

وتألق محرز (25 عاما) بشكل لافت الموسم الماضي، وسجل 17 هدفا واختير أفضل لاعب في الدوري الممتاز، وساهم مع المهاجم جيمي فاردي بإحراز النادي لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

إلا أن مستوى اللاعبين تراجع هذا الموسم، ما انعكس سلبا على أداء النادي الذي تلقى الاثنين خسارته التاسعة، وكانت امام ضيفه ايفرتون (صفر-2)، ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق ثلاث نقاط عن سندرلاند الذي يحتل اول مراكز الهبوط. وتهبط الفرق الثلاثة الاخيرة الى دوري الدرجة الأولى.

وبدأ محرز المباراة على مقاعد الاحتياط، ودخل في الدقيقة 64 بدلا من اندي كينغ. كما غاب فاردي الذي يقضي عقوبة بالإيقاف ثلاث مباريات بعد طرده الاسبوع الماضي امام ستوك سيتي.

وردا على سؤال عن عدم إشراك محرز اساسيا، قال رانييري بعد المباراة "لانه ليس في حالة جيدة حاليا وأردت أن أحفزه".

وأضاف "لم اشاهده يؤدي بشكل جيد في الحصص التدريبية، ويجب عليه تقديم المزيد للفريق. اريد المزيد".

ويلتقي ليستر سيتي السبت مع وست هام يونايتد الذي تقدم تدريجا في المراحل الاخيرة ليصل الى المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

ويتنافس محرز مع الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الالماني والسنغالي ساديا مانيه نجم ليفربول الانكليزي على جائزة افضل لاعب افريقي لسنة 2016 التي يعلنها الاتحاد الافريقي في الخامس من كانون الثاني/يناير في العاصمة النيجيرية ابوجا.

واوضح رانييري انه كان توقع في ايلول/سبتمبر ان يواجه ليستر صعوبات كبيرة هذا الموسم، مؤكدا انه "يريد التركيز على التفاصيل الصغيرة (...) التفاصيل الصغيرة هي كالهدف الاول والرد مبكرا".

وكان النادي، وردا على رفض الطعن الذي تقدم به لالغاء عقوية ايقاف فاردي، وضع اكثر من 30 الف قناع عليها صورة فاردي على مقاعد مدرجات "كينغ باور ستاديوم" تضامنا معه.

إلا أن رانييري اشار الى انه لم ير هذه الاقنعة ولا يمكنه بالتالي التعليق عما اذا كانت موجهة ضد الاتحاد الانجليزي ام لا.