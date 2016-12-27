ليفربول يضرب شباك ستوك سيتي برباعية

استعاد ليفربول المركز الثاني من مانشستر سيتي بفوزه الكبير على ضيفه ستوك سيتي 4-1 الثلاثاء على ملعب "انفيلد رود" في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.



وحول ليفربول تخلفه بهدف الايرلندي جوناثان وولترز (12) الى فوز مستحق برباعية تناوب على تسجيلها ادام لالانا (35) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (44) والبلجيكي جيانيلي إمبولا (59 خطأ في مرمى فريقه) ودانيال ستاريدج (70).



ورفع ليفربول رصيده الى 40 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر الذي كان قد انتزع المركز الثاني موقتا، بفوزه الاثنين على مضيفه هال سيتي بثلاثية نظيفة في افتتاح المرحلة.



ومني ستوك بخسارته السابعة هذا الموسم والثانية في مبارياته الاربعة الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.



وضغط ليفربول منذ البداية بحثا عن هدف مبكر وخلق لاعبوه العديد من الفرص من دون ان ينجحوا في تحويلها الى اهداف، فدفعوا الثمن من الهجمة الاولى لستوك الذي افتتح التسجيل خلافا لمجريات المباراة.



وواصل ليفربول ضغطه وقلب تخلفه الى تقدم 2-1 نهاية الشوط الاول، قبل ان يعزز تقدمه بثنائية في الشوط الثاني، محققا فوزه الثاني عشر هذا الموسم والثالث تواليا، والسادس على ارضه.