نجوم وسماسرة.. بيكيه مثالاً

في شهر يناير عام 2015 جمع حفل عشاء مدافع برشلونة الإسباني بيكيه بمالك شركة "راكوتن" اليابانية السيد "هيروشي ميكيتاني" في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، حينها رمى بيكيه بالونة اختبار تجاه السيد هيروشي بقوله: "عقد رعاية النادي مع الخطوط القطرية في طريقه للنهاية، والنادي تلقى عدة عروض من شركات مختلفة".

هذه الكلمات كانت بداية المفاوضات التي انتهت بعد عام ونصف تقريباً بإعلان برشلونة رسمياً توقيع عقد رعاية مع الشركة اليابانية الشهيرة عالمياً في مجال الاتصالات والأجهزة الإلكترونية مقابل 220 مليون يورو لمدة 4 سنوات (55 مليون يورو سنوياً) خلاف جوائز وحوافز أخرى يصل مجموعها إلى 6,5 مليون يورو سنوياً في حال تحقيق بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

بعد توقيع العقد قال مالك الشركة هيروشي: "مع جيرارد بيكيه كل شيء حدث، نحن على علاقة به وبزوجته الفنانة شاكيرا، وهم من شجعونا على الإقدام على أخذ حقوق رعاية برشلونة".

على المستوى المحلي وتحديداً في السعودية، يوجد أكبر سوق اقتصادي، وأقوى دوري عربي، وقائمة طويلة من النجوم لكن يوجد غياب فعلي وكبير لمشاركة النجوم في جلب عقود رعاية لأنديتهم أو حتى عقود إعلانية مستقلة لهم أو لفرقهم.

قبل أيام تم إعلان فك ارتباط شركة "موبايلي" مع النصر والهلال نهاية الموسم الجاري، وبالتالي فقدان الفريقين لما يقارب 50 مليون ريال مناصفة بينهما (قيمة عقد الرعاية للعام الواحد).

في مثل هذه الظروف مَن مِن نجوم الناديين سيُفكر بشكل مختلف، ويستثمر نجوميته وشهرته وشبكة علاقاته الواسعة مع رجال الأعمال في جلب عقد رعاية رئيسي أو جزئي للنادي، مستشعراً مسؤوليته، وممارساً محبته وولاءه للكيان الذي ينتمي له.

بقي القول إن بارتميو رئيس نادي برشلونة ذكر أن بيكيه هو السر وراء التوقيع مع الشركة اليابانية لرعاية الفريق.

مضيفاً "أريد أن أقول إن كل النقاشات والمفاوضات بدأت في 2015 بسبب جيرارد بيكيه الذي هو صديق راكوتين حيث رتَّب عشاء بين الطرفين".

وعن عمولة بيكيه، اكتفى بارتيمو بقوله: "جيرارد يهمه مصلحة البارسا فقط".

أخيراً نحتاج نجوما محليين تهمهم مصلحة فرقهم، ويقومون بأدوار تاريخية وكبيرة داخل الملعب وخارجه.

*خاص بالعربية.نت - رياضة