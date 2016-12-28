إدارة الخليج تغرم مدافعها شافي الدوسري

قررت إدارة نادي الخليج، اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة على لاعب الفريق شافي الدوسري لمخالفته لائحة الاحتراف الداخلية بالنادي، بإجراء حوار صحفي دون الحصول على إذن.

وتم توقيع غرامة على اللاعب بالخصم من راتبه الشهري.

ورفضت إدارة الخليج ما جاء على لسان اللاعب من إساءات ضد مسؤولي الفتح (ناديه السابق)، خلال حوار مع إحدى الصحف، مشددة على احترامها لنادي الفتح، والذي تربطهما علاقة وطيدة وتعاون مثمر.

وأكدت أنها ترفض بشكل قاطع أي إساءة من لاعبيها، أو كافة منسوبي النادي، سواء للفتح أو أي ناد آخر في المملكة، حفاظًا على حسن العلاقة وتعزيزًا للتعاون المستمر مع الجميع.