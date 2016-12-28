اتحاد القدم: الشباب استعاد شيك الأردني خطّاب

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً رسمياً مساء الأربعاء، يحمل فيه إدارة نادي الشباب مسؤولية حرمان فريقها من انتداب لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد قرار لجنة فضّ المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان الشباب قد أصدر بياناً البارحة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، أكد أن مستحقات المدافع الأردني موجودة عبر شيك مصدق لدى لجنة الاحتراف من الثامن عشر من شهر سبتمبر 2016، فيما تم تحويل المبلغ على حساب اللاعب لإغلاق القضية في الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وقال البيان الرسمي الذي نشر على موقع الإنترنت، إن إدارة نادي الشباب استعادت شيك اللاعب والبالغ 100 ألف دولار أميركي، بناء على طلب رسمي من النادي فيما تم تسليم الشيك المرتجع لمسؤول الاحتراف بناء على المفاهمة.

وزاد القرار: "بعد ذلك ورد للاتحاد قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الذي زود الشباب بالقرار عبر البريد الإلكتروني، ونظراً لعدم تمكن النادي من خلال فترة الشهر من إثبات تحويل المبلغ للاعب فقد صدر قرار الغرفة الدولية بحرمان النادي من التسجيل".