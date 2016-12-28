السومة: سنسعد جماهيرنا أمام الفتح

قال عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، إن فريقه دخل أجواء مباراة الاتحاد متأخرا، ما كلفه الخروج من بطولة كأس ولي العهد السعودي.

وخرج الأهلي من البطولة بعدما خسر بنتيجة 2-3 على يد اتحاد جدة في الدور نصف النهائي، اليوم، الثلاثاء.



وأكد السومة أن الأهلي قدم شوطا ثانيا متميزا، واستطاع تدارك تأخره بهدفين، ليعدل النتيجة، لكن الاتحاد نجح في تسجيل الهدف الثالث، وبالتالي الفوز بالمباراة.



وأضاف "سنستفيد من الأخطاء، في المباريات المقبلة، وأولها مباراة الفتح في الدوري، كذلك سنستفيد من فترة التوقف، التي تستمر 25 يوما، وسنعود أقوى".