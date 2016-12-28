الشباب ينشر شيك خطاب ويحمل اتحاد الكرة المسؤولية

حملت إدارة نادي الشباب السعودي أمانة اتحاد كرة القدم ولجنة الاحتراف مسؤولية حرمان فريقها من فترة الانتقالات الشتوية، حيث لم تتعاملا باحترافية مع القضية المذكورة، وذلك على خلفية عدم تسليم المحترف الأردني طارق خطاب مستحقاته المالية، والبالغة 100 ألف دولار أميركي.

وقال البيان الشبابي الأبيض الصادر في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، إن مستحقات المدافع الأردني موجودة عبر شيك مصدق لدى لجنة الاحتراف من الثامن عشر من شهر سبتمبر 2016، فيما تم تحويل المبلغ على حساب اللاعب لإغلاق القضية في الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري.

ونشر نادي الشباب تاريخا زمنيا تسلسليا حول ملابسات اللاعب الأردني، حيث قدم طارق خطاب في 23 من شهر أبريل، دعوى في غرفة فض المنازعات يطالب فيها الشباب بصرف باقي مستحقاته المالية والبالغ قيمتها 100 ألف دولار، فيما كان قرار الغرفة ناقصاً حيث كان من المفترض أن ينص القرار على أن يزود الشباب برقم حسابه البنكي عاجلاً لعدم وجود اللاعب ومغادرته المملكة.

وتفاجأ الشباب بوصول خطاب من اتحاد الكرة مرفقاً به قرار الاتحاد الدولي في 26 ديسمبر بمنع النادي من التسجيل في الفترة الشتوية المقبلة، فيما حمل الأمانة ولجنة الاحتراف كافة المسؤولية على العمل اللااحترافي.