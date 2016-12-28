خليل جلال: الحكم الرابع أنقذ الخضير

أشار الحكم المونديالي خليل جلال، إلى أن الحكم الرابع في مباراة النصر والهلال ضمن نصف كأس ولي العهد، أنقذ حكم المباراة تركي الخضير من جزائية غير صحيحة احتسبها لنجم النصر أحمد الفريدي في زمن الشوط الأول ضمن مباراة انتهت صفراء 2-صفر.

وقال جلال في مقابلة تلفزيونية لصالح "العربية": "تميز الحكم الخضير في الناحية البدنية، وظهر بشكل أكثر من رائع، وايضا تعاون مع الحكم وبقية الطاقم، الاخطاء لم تؤثر في نتيجة المباراة، موضوع الخبرة كان تحتاج في مباراة مثل مواجهات النصر والهلال".

وحول تسلل السهلاوي في الشوط الأول: "تسلل السهلاوي، اللاعب ليس موجودا في وضع تسلل، والحكم لم يساعده الموقع، في هذه اللقطة انتهى اللعب، ولا يحق له بالمطالبة بالهدف، والحكم أطلق الصافرة".

أما عن هدف الثاني لفريق النصر: "حالة هدف توماسوف، لو نشاهد كان هناك دعس من الفريدي على أسامة هوساوي، ولكن كان في حساباته كيف يعاقب اللاعب، خطأ كان مركب والحكم كان يحب يخرج من الضغط اللي كان عليه، ونجح في اتاحة الفرصة، والقرار للقانون، ارتكبوا مخالفتين متتاليتين واستئنافها بركلة حرة".

وتحدث خليل جلال عن جزائية الفريدي التي ألغاها الحكم الخضير بقوله: "الحالة الرابعة الأكثر والمثيرة للجدل، هل هناك ركل من الجزء العلوي للجسم، ما في أي ركل، لاعب نادي النصر واللاعبون كانوا في تنافس وجزء من كرة القدم، ما يدور في ذهن الجميع كيف نزل الحكم المساعد للموقع بعد احتساب ركلة جزاء، كان من الاولى أنه يكون متأكدا من قراره، ركلة حرة غير مباشرة لأنه احتسب تحايلا أيضا، وبين له الحكم الرابع استئناف اللعب بالإسقاط كان القرار الصحيح".

وعن حالة طرد الفرج: "في حين عدم وضوح سبب البطاقات الصفراء الممنوحة لسلمان الفرج، هل كان سببها الاعتراض او ارتكاب المخالفة وفي هذه الحالة اذا كان بسبب الاعتراض فإن البطاقة لا تلغى، وتلغى إذا كان بسبب ارتكاب المخالفة".