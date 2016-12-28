مدرب الاتحاد: تماسكنا سر انتصارنا

قال خوسيه سييرا، مدرب الاتحاد، إن تماسك لاعبي فريقه كان وراء الفوز 3-2 على الأهلي والتأهل إلى نهائي كأس ولي العهد السعودي لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وبعد التقدم بهدفين في الشوط الأول عبر أحمد العكايشي ومحمود عبد المنعم (كهربا) سجل عمر السومة هدفين متتاليين للأهلي ليجعل النتيجة 2-2.

لكن فهد المولد حسم انتصار الاتحاد على جاره بهدف في الدقيقة الأخيرة.

وقال سييرا للصحفيين "أشكر كل اللاعبين. تماسكهم كان سبب العودة والفوز".

وأضاف "عانينا كثيرا في بداية الموسم، لكننا استطعنا تجاوز ذلك الأمر وقدمنا أداء رائعا في الشوط الأول، وكان يمكننا إضافة المزيد من الأهداف".

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في الدوري برصيد 31 متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر بعدما اضطر للتخلي عن القمة عقب خصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب عقوبة من الاتحاد الدولي (الفيفا).

وقال سييرا "قرار خصم النقاط لم يؤثر علينا، لأن اللاعبين على يقين تام بقدرتهم على المنافسة على اللقب".

وتابع "سندرس ما حدث في المباريات الماضية وسنحاول علاج المشاكل الدفاعية".

وقال كريستيان جروس مدرب الأهلي إن فقدان الكرة بسهولة كان سبب الهزيمة.

وأضاف في مؤتمر صحفي "فقدنا الكرة بسهولة في الكثير من أوقات المباراة. لم نقدم أداء جيدا في الشوط الأول لكن الأمور تحسنت كثيرا في الشوط الثاني".

وتابع "علينا تحسين دفاعنا في المباريات المقبلة بعد اهتزاز شباكنا ثلاث مرات في مباراة واحدة. روح الفريق ظهرت في الشوط الثاني وسنعود للانتصارات مرة أخرى".