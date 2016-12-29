الاتحاد روح ما تروح

* خليط من أقوال علماء التربية والسلوك: لا تدلل ابنك، اجعله يشعر ببعض الحرمان، لا تجعل الحياة سهلة في متناول يديه، اجعله يشعر ولو ببعض منغصات الحياة، لا توفر له كل الأشياء حتى وإن كنت قادرا على ذلك، اجعله يحس بقيمة الأشياء الصغيرة قبل الكبيرة.. الحرمان أحياناً من أفضل أدوات التربية لإنتاج جيل قادر على تحمل مشقات الحياة.

*(من رحم المعاناة يولد الأمل) مقولة لا أعرف من قائلها تتشابه مع ما ورد في بداية المقال من حيث المضمون، لكن المقولة في مجملها حقيقة ليس مسلم بها على إطلاقها، فبعض أنواع المعاناة لا تطاق خصوصاً إذا ما تكررت في الطريق بأشكال مختلفة.. تماماً كما هو حاصل مع نادي الاتحاد فبعض معاناته لا تطاق ولو أنها صادفت أي نادٍ لهوى في أعماق المجهول، يكفي وفاة قائد المسيرة الاتحادية أحمد مسعود رحمه الله بعد فترة قصيرة جدا من رئاسته للنادي.

*تصبح إدارة باعشن على شكوى داخلية بملايين الريالات، وتمسي على قضية في الفيفا بملايين الدولارات، ناهيكم عن توفير المال اللازم لتسيير أمور النادي ككل.. وحقيقة لا أستطيع حصر كل تلك الأموال ولا أعتقد أن باعشن نفسه يستطيع ذلك، فالقضايا أشبه بمنزل اشتعلت به النيران وكلما أخمدت في ركن اشتعلت من ركن آخر.. ومع كل ذلك بقي النادي متماسكاً إدارياً والفريق معزول تماماً عن وهج النار وذلك بالصدق، والكثير من الأمانة في العمل، والنية الطيبة.

*آخر تلك القضايا التي أعلن عنها وتسببت بحرمان الفريق من الصدارة عن جدارة قضية مانسو وما أسفر عنها من خصم الثلاث نقاط من رصيده في بنك الدوري أودت به إلى المركز الثالث.. المشكلة أن القضية أُثيرت قبل نزال دور الأربعة مع الأهلي في كأس ولي العهد بأيام قلائل ولكم أن تتخيلوا حجم الإحباط الذي من المفترض أن يكون عليه اللاعبون بعد ذلك الخبر.. إلا أن ذلك الخبر أتى بنتيجة عكسية إيجابية على اللاعبين غير متوقعة فزادت من عزيمتهم وإصرارهم على التأهل، فشاهدنا فريقاً مدججاً بالروح، متسلحاً بالأمل والإصرار أمام الأهلي الأكثر استقراراً إدارياً وفنياً ومالياً، واستطاع إقصاءه من البطولة وبالثلاثة.. فعلاً من رحم الظلام ينبثق الفجر الاتحادي المبين!!.

*صرح باعشن قبل بداية الموسم: خطتنا الموسم المقبل أن يصعد الاتحاد للمنصات وأن نعيد هيبته.. ثلة استغلت ذلك التصريح فأخذوه على سبيل السخرية من قائله، ولا أخفيكم أنني كنت من أشد المشفقين عليه وأعتقد أن الكثير يتفق معي أنه ربما أتى على لسانه من فرط الحماسة.. وبالتأكيد باعشن لا يقرأ الكف ولا يضرب الودع لكن الغريب في الأمر أن ما تنبأ به حصل وبكامل تفاصيله رغم كل الظروف القاسية (ربما كلمة قاسية لا تفي بالغرض) التي تحيط بالفريق وبالنادي ككل إلا أنه وعد فأوفى وذلك بفضل (الخلطة السحرية) الإدارية في كيفية استنهاض (روح الاتحاد إلي ما تروح) فصعد بالفريق إلى نهائي كأس ولي العهد وذلك بحد ذاته إنجاز في ظل الظروف المحيطة وننتظر الإعجاز !!

*عودة إلى علماء التربية والسلوك فلو أنهم استشهدوا بالاتحاد لكفاهم في كيفية التربية على الجلد والتحمل وتجاوز الأزمات مهما بلغت مشقتها للوصول إلى القمة. (ببوز القلم)

*من محاسن الصدف أن إدارة أحمد مسعود رحمه الله وباعشن أتت بعد أن استنفذت (العائلة القابضة) على الاتحاد كل حلول الإنقاذ المصطنعة والتي زادت طين الاتحاد بلة، فلم يعد هنالك منقذ للاتحاد سوى إدارة باعشن !!.. " دمتم طيبين "

*خاص بالعربية.نت - رياضة