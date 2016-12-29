الصافرة الأجنبية

في زمن الاحتراف لم يعد هناك مجال للاجتهاد كما كان في السابق، وبالتالي فإن اتخاذ القرارات مهما كان حجمها ونوعها يجب أن يمر عبر القنوات الرسمية وبصورة تراتبية، وأن تكون مدعومة بتقارير ودراسات علمية، لضمان نجاحها وتحقيق الهدف المنشود، وعندما يفاجئنا اتحاد الكرة بقرار الاستعانة بالحكام الخليجيين لإدارة المباريات في مختلف المسابقات المحلية من دون أي مقدمات أو تبرير منطقي، فمن حقنا أن نتساءل عن الآلية التي تم اتباعها عند اتخاذ مثل ذلك القرار المستعجل، الذي من شأنه أن ينسف جهود سنوات طويلة من العمل.

وعندما يصدر مثل ذلك القرار من دون علم أعضاء لجنة الحكام، فإن في ذلك ما يكفي للتأكيد على وجود شرخ كبير في العلاقة بين مجلس الإدارة ولجنة الحكام من جهة وبين قضاة الملاعب الذين أصبحوا ضحية لممارسات تعسفية، كانت سبباً في تصدع جدران اللجنة من جهة ووضع أصحاب الصافرة تحت ضغوط يصعب تحملها، والأخطاء التي يقع فيها الحكام من جولة لأخرى، ليست سوى انعكاس للحالة النفسية والمعنوية المتراجعة لقضاة الملاعب، الذين يدفعون ثمن الممارسات السلبية ضدهم من جانب اللجنة، والاستعانة بحكام من الخارج لن يحل المشكلة بل سيزيدها تعقيداً، لأن المشكلة ليست في حكامنا بل في اللجنة المسؤولة عن التحكيم.

كلمة أخيرة

تطوير التحكيم لن يتحقق بالاستعانة بالصافرة الأجنبية، والقرار محاولة يائسة لتبرير أخطاء الإدارة.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية