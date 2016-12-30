كوارث العموميات

تقع على عاتق الجمعية العمومية في أي مؤسسة رياضية مسؤوليات كبيرة، وعليه فإنها شريكة في كل إخفاق يحدث في مؤسستها، وأيضاً لها الحق في التعبير عن فخرها في النجاحات والإنجازات التي تتحقق.

هل تدرك جمعياتنا العمومية هذه المسؤولية، وهل تحرص على أداء واجباتها بالصورة الصحيحة؟

هناك خلل واضح في فهم مسؤولياتها وواجباتها، وهذا الأمر يؤثر سلباً في الأداء ويقلل من أهمية دورها.

لو أخذنا على سبيل المثال العمليات الانتخابية وكوارثها التي تحدث في اتحاداتنا الرياضية، لوجدنا أن معظم العموميات تنتخب مجالس غير متجانسة تتكون من أعضاء يتقاطعون مع بعضهم بعضاً من الألف إلى الياء ولا توجد لديهم رؤية مشتركة واحدة تساعدهم على العمل بروح الفريق الواحد، وهذا التنافر يشجع ويحفز الطابع الفردي ويعطل الفكر الجماعي.

بعض أعضاء الجمعيات العمومية يمنح صوته للمرشح الذي يتطابق مع مصالحه الشخصية وليس مع مصالح مؤسسته، وهذا أمر موجع أصاب بعض مجالس الإدارات بالكساح وعطل حركة تقدمها إلى الأمام، لأنها انشغلت بإرضاء أشخاص وليس مؤسسات تسعى لتحقيق أهداف عامة.

إذا لم تراجع الجمعيات العمومية تصرفاتها الانتخابية وتعدلها، ستبقى معظم مجالس اتحاداتنا صورية تكافح طوال دوراتها من أجل حل الخلافات بين أعضائها وليس من أجل تطوير العمل.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية