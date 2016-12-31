الأولمبية السعودية تكشف سبب امتناعها عن التصويت

بررت اللجنة الأولمبية السعودية، سبب حجب أصواتها الخمسة في العملية الانتخابية لاختيار رئيس جديد يرأس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي فاز به عادل عزت ظهر السبت ضمن عملية انتخابية شهدها مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض.

ويرأس اللجنة الأولمبية، الأمير عبد الله بن مساعد الذي يرأس هيئة الرياضة في السعودية.

وقالت اللجنة في بيان رسمي، السبت، عبر حسابها في تويتر: "تود اللجنة الأولمبية أن توضح أنه بعد الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين الأربعة لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم لكل مرشح والبرامج الانتخابية التي تقدم بها المترشحون والتي تتضمن أهدافا تطويرية تتوافق في مضامينها مع خطة تطوير الرياضة التي تسعها اللجنة، فقد قررت اللجنة حجب أصوات ممثليها الخمسة".

وأكدت اللجنة أن قرارها جاء انطلاقا من رغبتها في الوقوف على مسافة واحدة من الجميع في ضوء تقديم المرشحين الأربعة برامج انتخابية متميزة تتسق مع توجهات وخطط اللجنة المستقبلية، فيما تقدم اللجنة تهنئتها لمجلس إدارة الاتحاد الجديد.