الدوري السعودي: الهلال والأهلي يهزمان التعاون والفتح

عزز الهلال صدارته للدوري السعودي لكرة القدم إثر تغلبه على التعاون 4-2 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في المرحلة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري.

وسجل أهداف الهلال ريكاردو ماتشادو لاعب التعاون بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة وليو بوناتيني (هدفين) في الدقيقتين 11 و22 وياسر القحطاني من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

فيما سجل هدفي للتعاون محمد البريك لاعب الهلال بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وريكاردو ماتشادو في الدقيقة 87.

ورفع الهلال رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد التعاون عند 18 نقطة في المركز السابع.

من جانبه، انتزع الأهلي فوزا صعبا من ضيفه الفتح 2-صفر.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه علي عواجي الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 84، والثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الفتح عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر