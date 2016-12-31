تعرّف على أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم

بعد أن فاز عادل عزت برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضمن ياسر المسحل مقعد نائب الرئيس لمجلس إداري جديد منتخب حتى عام 2020.

تسلط "العربية.نت" الضوء على المجلس الإداري المرشح من قبل عزت، أو الأعضاء الفائزين في العملية الانتخابية التي أجريت ظهر اليوم في مجمع الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض.

واختار عادل عزت 4 مساعدين، وهم حمد الصنيع (إداري سابق بنادي الاتحاد)، ونزيه النصر (نائب رئيس نادي الخليج سابقا)، وعبدالإله مؤمنة (أمين عام النادي الأهلي سابقا)، وطلال آل الشيخ (المتحدث الرسمي السابق لاتحاد القدم ورئيس نادي الشباب الأسبق).

من جانبه، فاز في العملية الاقتراعية وانضم لعضوية المجلس الإداري كل من خالد المقرن (رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السابق)، عبدالله البرقان (رئيس لجنة الاحتراف السابق)، مريح المريح (رئيس نادي العروبة الذي يلعب في الدرجة الأولى)، محمد الزهراني (رئيس نادي العين بالدرجة الثانية) موسى الزياد (رئيس نادي المزاحمية الذي يلعب بالدرجة الثانية).