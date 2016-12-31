ماذا قال المالك وبن معمر بعد خسارتهما الانتخابات؟

هنأ المرشح الرئاسي، سلمان المالك، نظيره عادل عزت بالفوز برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسط عملية انتخابية حدثت ظهر السبت في مجمع الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض.

وقال المالك في تصريحات تلفزيونية عقب خسارته السباق الانتخابي: "لا توجد خسارة الحمد لله، بل كانت تظاهرة رياضية جميلة أثرت الساحة، والكل قدّم ما لديه".

وزاد: "وسطنا الرياضي سوف يعتاد على هذه الأجواء، نهنئ الدكتور عادل عزت هو وفريق عمله، يستحقون الاحترام، نحن معهم نقف ونساند ونحن سوف نعود للعمل في الوسط الرياضي اللي نتشرف ونتشرف بخدمته في أي مكان".

وأبدى سلمان المالك استغرابه مما حدث في أمتار السباق الأخيرة: "هناك متغيرات في الانتخابات وكل شيء متوقع ولكن ما حدث غريب". وختم حديثه: "النتيجة النهائية حصلت ونتمنى له التوفيق وما راح ندخل في أية تأويلات، وما حالفنا التوفيق وإن شاء الله الأماكن كثيرة لخدمة الرياضة".