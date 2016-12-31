عادل عزت يفوز برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

فاز المرشح عادل عزت برئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسط منافسة شرسة من المرشح الرئاسي سلمان المالك، فيما شهد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض العملية الانتخابية، ظهر السبت.

وتنافس كل من عادل عزت وسلمان المالك وخالد بن معمر ونجيب أبو عظمة على رئاسة اتحاد القدم، خلفاً للرئيس الحالي أحمد عيد، الذي انتهت ولايته رسمياً بنهاية ديسمبر 2016.

واحتكمت لجنة الانتخابات إلى 3 جولات لتحسم السباق الرباعي بين المرشحين، فيما بلغت أصوات أعضاء الجمعية 42 صوتاً بعد حجب اللجنة الأولمبية السعودية أصواتها الخمسة.

وفي الجولة الأولى حصل عادل عزت على 15 صوتاً، وخالد المعمر على 14 صوتاً، فيما نال سلمان المالك 12 صوتاً، وكسب نجيب أبو عظمة صوتاً واحداً فقط، وهو ما جعله يغادر السباق.

في الجولة الانتخابية الثانية، كسب عزت 20 صوتاً، وسلمان المالك 12 صوتاً، وخالد بن معمر 10 أصوات، وبذلك غادر الأخير السباق الرئاسي.

أما في الجولة الثالثة والحاسمة، فقد فاز عزت بـ25 صوتاً، وأما منافسه الرئاسي المالك فقد خسر السباق إثر نيله 17 صوتاً فقط.

وبذلك فإن الفائز بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم هو عادل بن محمد عزت ولمدة 4 سنوات، فيما يتكون مجلسه الإداري: "حمد الصنيع ونزيه النصر وعبد الإله مؤمنة، وطلال آل الشيخ".

فيما تم انتخاب كل من خالد المقرن وعبد الله البرقان ومريح المريح ومحمد الزهراني وموسى الزياد ضمن المجلس الإداري بالتصويت.

من جانبه أدلى الرئيس الجديد بتصريح لوسائل الإعلام بعد فوزه مباشرة، قال فيه: "أشكر حكومة سيدي خادم الحرمين على الدعم اللامتناهي لدعم الرياضة والشباب، أيضا كل الشكر لجهود الأمير عبد الله بن مساعد على جهوده الجبارة لنقل الرياضة لعصر ذهبي جديد، شكراً لأحمد عيد وأعضاء إدارته على الجهد الجبار الذي قاموا به، شكراً لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم، وإن شاء الله أكون أحسن مما تظنون، بإذن الله ننقل كرتنا إلى عصر ذهبي جديد".