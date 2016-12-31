وداعا 2016

على عجالة وفي لمح البصر أنقضى العام ومرت شهوره الاثنا عشر مرور السحاب، وكما استقبلناه في الأمس بالأحضان نودعه اليوم بالذكريات، لنستقبل غداً عاماً جديداً مملوءاً بالأمنيات والطموحات، نقف اليوم على حافة عام انقضى لنقول له وداعاً وأنظارنا على عام جديد، نفتح من خلاله أولى الصفحات في كتاب جديد نطمح إلى أن يكون أفضل من سلفه، هكذا نتمنى ونتطلع وهكذا هي تطلعاتنا لا سقف لها ولا حدود، طالما أننا نملك الإرادة التي لا تقبل إلا بالأفضل وبالرقم واحد في مختلف المجالات.

في اللحظات والساعات الأخيرة من عام 2016 الذي بدأ يلملم آخر أوراقه، نقف لنتأمل معاً ماذا أنجزنا وماذا حققنا وفي ماذا أخفقنا، لننتهز الفرصة ونراجع حساباتنا ونقف أمام أخفاقاتنا ونستفيد من نجاحاتنا ، لنأخذ العبرة من محطات السقوط والفشل حتى نتمكن من الوقوف ومعاودة المسير، رياضياً حققنا الكثير من النجاحات، وفي المقابل فشلنا في عدد من المواقف، ولا تزال طموحاتنا تحمل الكثير، وحتى تتحقق لا بد من أن نعيد قراءة صفحات العام المنتهي، ونتمعن في المواقف التي عرقلت مسيرتنا وحدّت من أنطلاقتنا نحو الآفاق الرحبة. وكل عام والوطن في أمن وأمان.

كلمة أخيرة

إننا بحاجة إلي سياسة رياضية جديدة تخرجنا من الأفكار الرجعية، وتقودنا لأضواء الاحتراف الحقيقي، لأننا اكتفينا وانكوينا بما يكفي من جهل الهواية في عصر الاحتراف.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية