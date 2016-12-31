ياسر المسحل نائبا لرئيس اتحاد كرة القدم

انتخب ياسر المسحل نائباً لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسط عملية اقتراع، تمت ظهر السبت في مجمع الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض.

ويرأس المسحل رابطة دوري المحترفين السعودي، ضمن نقلة نوعية أحدثها في مسيرة الرياضة المحلية.

وتنافس 4 رجال على مقعد نائب الرئيس، وهم محمد المسحل الذي كسب 30 صوتا، ونال محمد الدوسري 6 أصوات، وخالد آل ثنيان 5 أصوات، فيما حصل أحمد الوادعي على صوت واحد.

وقال المسحل: "أسأل الله أن أكون عند حسن الظن وأحاول إقناع من لم يصوت لي على كسب ثقتهم، بإذن الله نبيض الوجه ونحقق طموحات جماهير كرة القدم في البلاد".

وأضاف النائب الجديد: "نحن محظوظون بانتمائنا لهذا الوطن، اسم السعودية اسم كبير ونحن نمثلها في أي مجال، لا بد أن نعطي صورة حسنة، جاء وقت رد الجميل، لمن نذهب لتمثيل لجنة آسيوية - دولية، ويعمل بجد واجتهاد ويقوم بأداء عمل، سوف يشيرون إلى جنسية ويربطون بالسعودية، أتألم لما يكون هناك قصور في التمثيل الدولي".

وختم: "أتمنى أن أحقق طموح الجميع وسوف نبذل كل ما في جهدنا لخدمة الأندية والمنتخبات، نريد أن نعمل بجد واجتهاد ولا نمنح أحد فرصة أن يظلمنا بعد مراجعتنا اللوائح والقوانين كعملية لرفع المستوى التثقيفي".