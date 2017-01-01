أندي كارول: أموال الصين لا تغريني

نفى آندي كارول، مهاجم وست هام الإنجليزي، اهتمامه بالانتقال إلى الصين، رغم العروض المغرية التي وصلته في الفترة الأخيرة.

وارتبط كارول بالانتقال إلى الدوري الصيني مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، على أن يحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف إسترليني.

وقال مهاجم ليفربول السابق، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لا، لا أعرف من أين جاءت هذه الأخبار، أنا سعيد جداً هنا، في الماضي فعلت الكثير من الأشياء لكني الآن مستقر هنا".

وأضاف صاحب الـ27 عاماً: "أعتقد أنه أمر رائع، أنا أحب النادي، وأعتقد أن الموظفين والجماهير واللاعبين والمنطقة التي أعيش فيها، كل شيء على ما يرام".

وعن استقبال مانشستر يونايتد، في الجولة المقبلة من البريمييرليغ، أوضح: "اللعب على ملعبنا الجديد كان صعباً في البداية".

وتابع: "الملعب رائع ومكان عظيم للعب، اللاعبون والجماهير بدأوا في التعود عليه، نود أن نبدأ السنة بالفوز على اليونايتد، سيكون ذلك أمراً جيداً بالنسبة لنا. ستكون مباراة صعبة".