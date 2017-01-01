الدوري الإنكليزي: توتنهام وآرسنال يحصدان العلامة الكاملة

حقق فريق توتنهام انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد اثر تغلبه على ضيفه واتفورد، 4-1 في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وضمن الجولة ذاتها فاز آرسنال على ضيفه كريستال بالاس 2-صفر.

وسجل أهداف توتنهام هاري كين (هدفين) في الدقيقتين 27 و33 وأضاف ديلي آلي هدفين آخرين في الدقيقتين 41 و46 ، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لواتفورد يونس قابول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وأحرز الفرنسي جيرو هدف آرسنال الأول عبر لعبة بالكعب فيما سجل ايوبي الهدف الثاني من لعبة رأسية.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة وقفز للمركز الثالث بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف ويستهام.

يشار إلى أن هذا الفوز هو الحادي عشر لتوتنهام هذا الموسم مقابل التعادل في ست مباريات والخسارة في اثنتين، فيما تعد هذه الهزيمة هي التاسعة لواتفورد هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في أربع.

ويستضيف توتنهام يوم الأربعاء المقبل نظيره تشيلسي في الجولة العشرين من المسابقة، فيما يلعب واتفورد مع ستوك سيتي بعد غد الثلاثاء في ذات الجولة.