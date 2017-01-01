الراهب يقود النصر إلى الفوز على الاتفاق

قاد المهاجم حسن الراهب فريقه النصر إلى تحقيق فوزٍ صعب على ضيفه الاتفاق 2-صفر على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في المرحلة 15 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وغابت الفرص المحققة في الشوط الأول إذ غلب الحذر الدفاعي على أداء لاعبي الفريقين الذين اعتمدوا على تأمين مناطقهم الخلفية.

وسنحت أولى الفرص في المباراة للنصر حينما ارتقى لاعبه أحمد الفريدي لعرضية زميله الكرواتي إيفان ليحول الكرة برأسه لتجد الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها بصعوبة.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى الكرواتي زوران ماميتش تغييرين دفعة واحدة بدخول اللاعبين إبراهيم غالب وحسن الراهب كبديلين للبرازيلي برونو أوفيني وسامي النجعي.

ونجح النصر بفرض سيطرته وبدأ رحلة البحث عن هدف السبق الذي كاد أن يأتي حينما تلقى مهاجمه محمد السهلاوي تمريرة من زميله يحيى الشهري ليسدد الكرة إلا أن الحارس أحمد الكسار أبعدها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه حسن الراهب الذي سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء لتجد الحارس المتألق أحمد الكسار الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 65 تمكن المهاجم حسن الراهب من افتتاح التسجيل للنصر حينما حول عرضية زميله أحمد عكاش برأسه في شباك حارس الاتفاق أحمد الكسار.

وكاد الاتفاق أن يرد سريعاً حينما تلقى مهاجمه صالح العمري تمريرة مميزة من زميله ناصر العبدلي ليواجه الحارس حسين شيعان ويسدد الكرة قوية لتجد المدافع عمر هوساوي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 87 حسم المهاجم حسن الراهب المباراة لصالح فريقه حينما نجح بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله يحيى الشهري داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في شباك حارس الاتفاق أحمد الكسار.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 32 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، وبفارق خمس نقاط عن المتصدر الهلال، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 21 نقطة في المركز السادس.