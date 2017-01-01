الشارقة ينفصل عن مدربه اليوناني دونيس

أنهى الشارقة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم تعاقده مع المدرب اليوناني جيورجوس دونيس بتراضي الطرفين اليوم الأحد.

وقال الشارقة - الذي لم يفز في آخر ثلاث مباريات بالدوري - في حسابه على تويتر "نادي الشارقة يتفق مع المدرب دونيس على إنهاء العلاقة والتسوية بالتراضي بين الطرفين."

وفاز الشارقة في أربع من 13 مباراة تمثل النصف الأول للدوري ليحتل المركز العاشر بين 14 فريقا تحت قيادة المدرب اليوناني.

وعين دونيس مدربا للشارقة في يوليو/تموز الماضي لموسمين وعقب إقالته من تدريب الهلال السعودي في مايو/أيار.

وكان دونيس عين مدربا للهلال في فبراير/شباط 2015.

وسبق لدونيس قيادة أيك أثينا وباوك في اليونان إضافة إلى أبويل القبرصي.