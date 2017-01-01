برونو النصر: مواجهة صعبة تنتظرنا

قال البرازيلي برونو بورتونكا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إن مباراة فريقه أمام الاتفاق لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل رغبة النصر في المنافسة على لقب الدوري.

ويلتقي النصر مع الاتفاق الأحد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي.

وأكد بورتونكا: "تطور مستوى الاتفاق وظهرت رغبته في التقدم للمراكز الأولى".

وقال: "أنا وزملائي جاهزون للمباراة ولدينا عزيمة وإصرار على مواصلة الانتصارات. نعيش بحالة معنوية كبيرة بعد تأهلنا لنهائي كأس ولي العهد ونعرف أن أمامنا مباراة صعبة لا بد من تجاوزها لنتقدم خطوة في المنافسة على لقب الدوري ولن نرضى بغير الفوز في هذه المباراة ".

وأضاف: "النصر فريق كبير يلعب دائماً من أجل الفوز ولذلك فهو يقدم أفضل أداء داخل الملعب. سعيد باللعب لهذا الفريق الكبير وأعرف أن من يلعب للنصر لا بد أن يكون دائماً تحت الضغط لأن حجم هذا النادي وحجم جماهيره كبير والفوز هو مطلبهم في كل مباراة".