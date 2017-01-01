تفاؤل مصري قبل الملحمة الإفريقية

يسيطر التفاؤل على منتخب مصر في الساعات الأولى لانطلاق الاستعدادات النهائية، لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، والتي تستضيفها الغابون في الفترة من 14 يناير كانون الثاني الجاري وحتى الخامس من فبراير شباط المقبل.

وبدأ منتخب مصر معسكرا مغلقا اليوم الأحد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يستمر حتى 11 يناير موعد مغادرته إلى الغابون.

وانعكست حالة التفاؤل على تصريحات الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب الذي أعلن أن فريقه ذاهب إلى الغابون "للمنافسة على اللقب."

وأضاف كوبر في تصريحات للصحافيين "أدعو الجماهير المصرية إلى التفاؤل بقدرة منتخبها على تقديم أفضل ما لديه في بطولة أمم إفريقيا.. نحن مستعدون ولدينا حماس كبير وسنسعى إلى اقتناص اللقب الإفريقي."

وتابع "طالبت اللاعبين بأن يضعوا نصب أعينهم أننا ذاهبون إلى الغابون للمنافسة على اللقب وليس لمجرد الأداء المشرف.. وطالبتهم بأن يكون السعي للفوز باللقب هو هدفهم بنسبة 100 في المئة حتى يتحقق."

واختار كوبر 27 لاعبا من بينهم 11 لاعبا محترفا سيتم استبعاد أربعة منهم قبل التوجه إلى الغابون.

وسيخوض منتخب مصر يوم الأحد المقبل مباراة ودية مع تونس ستكون التجربة الأخيرة للفريق قبل مواجهة منافسيه.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه كلا من غانا وأوغندا ومالي.

ووصف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر المباراة الودية مع تونس بأنها مهمة للغاية.

وأضاف لهيطة لرويترز "سنخوض لقاء تونس بكافة القوة الضاربة للمنتخب خاصة وأن المحترفين سيصلون خلال اليومين القادمين."

وواصل "كوبر شدد على أن مواجهة تونس يجب أن تكون قوية ومفيدة وتمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل كأس الأمم الافريقية."

وستقام المباراة في استاد القاهرة.