جروس: الأهلي أظهر شخصيته القوية

قال السويسري كريستيان جروس، مدرب الأهلي، إن فريقه أظهر شخصيته في المباراة التي تغلب فيها على الفتح (2ـ0) اليوم السبت، ضمن المرحلة الـ15 من الدوري السعودي.

وأضاف جروس، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب المباراة: "أظهرنا شخصيتنا القوية في المباراة، ورغبتنا الكبيرة في الفوز، خاصة وأن المنافس لعب مباراة دفاعية قوية".

وتابع: "سعيد بالفوز وبالحصول على النقاط الثلاث، خاصة وأنها جاءت أمام منافس قوي. مباراة اليوم هي الأخيرة هذا الشهر، الذي خاض فيه الفريق عدد كبير من المباريات في مختلف البطولات".

وتابع: "الفريق كان يملك الإرادة الأكبر في الفوز، والتقدم خطوة جديدة بجدول الترتيب". وختم: "في فترة التوقف، سندرس احتياجات الفريق وسنحاول تدعيمه بصفقات جديدة وقوية ليعود الفريق بقوة للمنافسة على الدوري".