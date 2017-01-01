8 هلاليين في إجازة مبكرة بأمر رامون دياز

منح رامون دياز، مدرب فريق الهلال، اللاعبين الدوليين الثمانية، محمد البريك، أسامة هوساوي، ياسر الشهراني، عبدالملك الخيبري، عبدالمجيد الرويلي، سلمان الفرج، نواف العابد، وناصر الشمراني، إجازة بدءا من يوم الأحد وتستمر حتّى موعد انضمامهم لمعسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وبحسب المركز الإعلامي الأزرق، فإن اللاعب مجاهد المنيع قد تواجد في عيادة بوبا العربية بالنادي، حيث خضع لجلسة علاجية، على أن يجري غدًا أشعة على موضع إصابته في الركبة، بينما واصل اللاعب عبدالله الحافظ برنامجه العلاجي المعد له مسبقا.

وتواجد لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم ظهر اليوم الأحد في مقر النادي؛ لإجراء فحوص طبية دورية.

ويتمتّع لاعبو الفريق بإجازة لمدة خمسة أيام منحها إياهم الجهاز الفني؛ نظير توقّف المنافسات المحلية، على أن يعاود الفريق تدريباته في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت المقبل.