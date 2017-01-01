قادري عن الاتحاد: يبقى مخيفا وإن غاب العكايشي وكهربا

شدد التونسي جلال قادري، المدير الفني للخليج السعودي، على أن فريقه سيدخل مواجهة مضيفه الاتحاد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه بجدول الترتيب.

ويلتقي الخليج، اتحاد جدة بعد غدٍ، الثلاثاء، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي.

وأشار قادري إلى أنه يدرك مدى صعوبة مهمة فريقه عندما يحل ضيفا على المنافس على صدارة الدوري، وكذلك في ظل حالة النقص التي يعاني منها الخليج، إلا أنه يراهن على الروح، وعلى الأداء التكتيكي الجماعي لفريقه.

وقال قادري، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد اليوم، الأحد، للحديث عن المباراة، "لا شك أنها مباراة في غاية الصعوبة لاسيما أنها في ضيافة فريق الاتحاد الذي قدم مستويات لافتة هذا الموسم، حيث لا يزال منافسا شرسا على الدوري وبلغ نهائي كأس ولي العهد مؤخرا".

وأضاف "نتائج الجولة الحالية بفوز الفيصلي والوحدة تحتم على الفريق تحقيق نتيجة إيجابية لتكون حافزا قويا للتحضير لفترة التوقف".

وقلل قادري من تأثير غياب الثلاثي الأجنبي على الاتحاد محمود عبدالمنعم "كهربا"، وأحمد العكايشي، وفهد الأنصاري، كون الاتحاد من الفرق القوية، التي تملك أسماء بديلة لا تقل شأنا من الأساسين.

وأوضح قادري بأنه كان ينوي خوض مباراة ودية بعد تأجيل مباراة الاتحاد للمحافظة على نسق المباريات، ولكن انشغال كل الأندية بما فيها أندية الدرجة الأولى وكذلك الأندية البحرينية حال دون ذلك.