أهلا يا ريس

انتهت مرحلة وبدأت مرحلة وما بين اتحاد أحمد عيد وبديله عادل عزت بودي أن اسأل عن العمل ووسائله وعن القانون ولوائحه، هل من جديد سيأتي ليرقى برياضة كرة القدم أم أن الوضع سيبقى على منوال سابقه تتغير الكراسي والفكر واحد؟

رياضتنا ليست في حاجة لتغيير الكراسي فهذه عملية يسهل اعتمادها بقرار اللحظة، لكن الحاجة تقتضي لهذه الرياضة أن يقود دفتها أصحاب فكر يبتكرون المفيد ويحفظون ود القانون ويرفضون أي محاولة تستهدف وضعهم في خانة هذا النادي لمجرد أن سطوته الإعلامية بدأت تلتهم كل من يحيط بها.

نتذكر ما آلت إليه الأمور مع أحمد عيد، نتذكر تأثير الإعلام النصراوي عليه، نتذكر الإنذار الأخير مثلما نتذكر لجانا تماهت على قراراتها الصائبة وتنازلت عنها إما ضعفا وإما مداهنة أو مجاملة تنسجم مع سطوة بعض النافذين بأصواتهم وإعلامهم في الأندية.

نريد ونطمح ونتطلع إلى مرحلة مختلفة تأتي بما يحقق لرياضة كرة القدم السعودية قوة القانون وصرامة العقوبات، فهذه مع تلك هي المفقود الذي يجب أن يعود إلى اتحادها الجديد، فبعد مهازل الاتحاد السابق الكل ينتظر التغيير الجذري والإيجابي من خلال الرئيس الجديد وفريق عمله، الكل يتمنى أن تكون الوعود ملزمة والبرنامج المعلن مطبقا على أرض الواقع لا على سطور الأوراق.

لا نتمنى سماع «الإنذار الأخير»، لا نحلم برؤية التجاوز وترهيب التحكيم، فما فات يجب أن يموت برحيل المرحلة السابقة على اعتبار أن كل الرياضيين يعقدون الأمل في هذا التجديد الذي برز في جنبات اتحادنا لعل وعسى أن تأتي ملامح المستقبل بما يسر ويسعد كرتنا ومسابقاتنا وأنديتنا ولوائحنا وإن قلت بما يحقق الفائدة المرجوة لمنتخباتنا فهذا هو بيت القصيد كون قوة المنتخبات تبرز وتتنامى من خلال مخرجات العمل المسؤول في اللجان العاملة وفي نهج من يتولى شؤونها.

ننصح الرئيس الجديد بالاستقلالية، ننصحه بوضع الجميع تحت طائلة القانون، ننصحه بعدم تكرار ما فعله سلفه، ننصحه بنهج صارم يضع المصلحة العامة لرياضة البلد فوق كل الاعتبارات أما عكس هذا فالخوف أن تتفاقم القضايا وتتشوه المسؤولية فنعود مجددا إلى النفق المظلم ونجد رياضتنا على سرير المرض.

ختاما، هذا مقالي الأول عبر صفحات هذه المطبوعة العملاقة (الرياض) متمنيا أن يكون الحضور موازيا لمكانتها وأهمية ما يطرح فيها وسلامتكم.

*نقلا عن الرياض السعودية