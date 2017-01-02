الدوري الإنجليزي:يونايتد والسيتي ينتصران وليفربول يتعثر

أهدر ليفربول نقطتين في السباق نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل جيرمين ديفو من ركلتي جزاء ليمنح سندرلاند المتعثر التعادل 2-2 اليوم الاثنين، وضمن ذات الجولة فاز مانشستر يونايتد على مضيفه وست هام 2-صفر، وسجل الهدفين ماتا وإبراهيموفيتش.

من جانبه، تقدم مانشستر سيتي بعشرة لاعبين إلى المركز الثالث في الترتيب بتغلبه 2-1 بملعبه على بيرنلي بفضل هدفين سجلهما جايل كليشي وسيرجيو أجويرو في الشوط الثاني بعد طرد فرناندينيو قبل نهاية الشوط الأول.

وزادت مخاوف الهبوط في هال سيتي بعدما خسر 3-1 أمام وست بروميتش البيون رغم أنه تقدم أولا بينما خرج ميدلسبره بنقطة واحدة أمام ليستر سيتي حامل اللقب بعد تعادلهما بدون أهداف باستاد ريفرسايد.

واستمتع رونالد كومان مدرب ايفرتون بفوز فريقه 3-صفر على فريقه السابق ساوثامبتون رغم أن أهداف اينر فالنسيا وليتون بينز وروميلو لوكاكو جاءت قرب النهاية.

وسنحت أمام ليفربول فرصة تقليص الفارق الذي يفصله عن تشيلسي المتصدر إلى ثلاث نقاط بالنظر لأن فريق المدرب أنطونيو كونتي سيخوض مباراته أمام توتنهام هوتسبير بعد غد الأربعاء وبدا أنه في طريقه لاستغلال الفرصة بعدما تقدم مرتين.

ومنحت ضربة رأس من دانييل ستوريدج التقدم لليفربول في الدقيقة 19 لكن ديفو عادل النتيجة بعدها بست دقائق عقب مخالفة من راجنار كلافان ضد ديدييه ندونج داخل منطقة الجزاء.

وبدا أن ليفربول سيحسم الفوز حين سجل ساديو ماني من مدى قريب في الدقيقة 72 لكن ماني تسبب في ركلة جزاء أخرى ضد فريقه قبل ست دقائق على النهاية بعدما لمس الكرة بيده وحافظ ديفو على هدوئه وأدرك التعادل مسجلا هدفه 11 في الدوري.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول عن أداء فريقه "لا أدري بالتحديد ماذا رأيت. يمكننا اللعب بصورة أفضل".

وتدخل فرناندينيو بعنف ضد الايسلندي يوهان بيرج جودموندسون لاعب وسط بيرنلي ولم يتردد الحكم لي ميسون الذي كان قريبا من الكرة في اشهار البطاقة الحمراء للاعب البرازيلي الذي طرد ثلاث مرات في ست مباريات.

ولم يتمكن بيرنلي من استغلال التفوق العددي وتحسن أداء سيتي في الشوط الثاني بعد مشاركة ديفيد سيلفا وأجويرو.

ومنح كليشي - الذي سجل هدفا واحدا في أكثر من 100 مباراة في الدوري الممتاز مع سيتي - فريقه التقدم في الدقيقة 58 بتسديدة منخفضة شقت طريقها إلى شباك توم هيتون حارس بيرنلي.

وبعدها بأربع دقائق سجل أجويرو هدفه 11 هذا الموسم من زاوية ضيقة.

وقلص بن مي الفارق قبل 20 دقيقة على نهاية المباراة وحاول بيرنلي ادراك التعادل لكن سيتي صمد.