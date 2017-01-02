القضاء على الفساد الإداري

الفكرة الأساسية من وراء ظهور الحوكمة الإدارية القضاء على الفساد في المؤسسات والشركات، حيث الحاجة كانت ماسة لظهور برنامج علمي يحمي الحقوق، ويكشف الحقائق، ويقود للتميز والشفافية، ومن هذا المنطلق نجح تطبيق الحوكمة في الارتقاء بمنظومة العمل لدى الكثير من المؤسسات التي كانت تعاني الفشل وأنقذتها من الإفلاس إلى الربحية، وتحقيق تلك المعادلة بالتأكيد يحتاج إلى الأدوات التي من شأنها تحقيق النقلة المطلوبة، وبدون توفر الأدوات المتمثلة في الكوادر المؤهلة القادرة على التعامل مع المنظومة، لن يتحقق الهدف.

الهدف من وراء تلك المقدمة التأكيد على ضرورة اتباع الخطوط العلمية للوصول للصيغة المثالية لإنجاح المشروع الذي أعلن عنه اتحاد الكرة، وبانتظار البدء بأولى خطواته العملية خلال الأيام القليلة المقبلة، ولأن البدء بالمشاريع الحيوية يحتاج لآلية واضحة ويتطلب تعاوناً من أطراف وأصحاب العلاقة، فمن الأهمية بمكان أن يعرف المستهدفون دورهم، وأن يتعرفوا على الأهداف التي من شأنها جاءت فكرة المشروع، وبدون تعاون أصحاب العلاقة واقتناعهم بالفكرة، لن نصل للأهداف التي قام عليها تطبيق الحوكمة والرقابة المالية على الأندية، والتي تهدف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تصل أنديتنا لحافة الإفلاس والإغلاق.

كلمة أخيرة

المشاريع الرائدة حتى تبقى رائدة لا بد من وجود أسس علمية تقودها للنجاح.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية