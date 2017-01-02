عزت يتفقد مبنى اتحاد القدم ويطلع على كافة الملفات

سلم أحمد عيد رئيس اتحاد كرة القدم السعودي المنتهية ولايته اليوم الاثنين كل ملفات الاتحاد للرئيس الجديد عادل عزت، وذلك في أول زيارة يقوم بها الرئيس المنتخب ظهر اليوم.

ومن المتوقع أن يعقد اتحاد الكرة الجديد أول اجتماع له يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم خلاله تحديد رؤساء اللجان، وتوزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء.

وبحسب الحساب الرسمي لاتحاد القدم في تويتر، فإن عيد عقد اجتماعا مع الرئيس الجديد على هامش لقائهما، حيث قدم له شرحاً تفصيليا لكل أعمال الاتحاد وكل الملفات الهامة والمطروحة على الساحة الآن.

وقام بعد ذلك عادل عزت الرئيس الجديد للاتحاد السعودي لكرة القدم ونائبه ياسر المسحل، بجولة تفقدية داخل مبنى اتحاد الكرة.