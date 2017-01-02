فيتسل يلتحق بالدوري الصيني مقابل 18 مليون يورو سنوياً

لحق نجم الوسط الدولي البلجيكي اكسل فيتسل بركب المنتقلين إلى الدوري الصيني بعدما وقع عقدا لمدة أربعة أعوام مع تيانجين كوانجيان، يتقاضى بموجبه 18 مليون يورو سنويا، بحسب ما أفادت الاثنين وسائل إعلام بلجيكية.

وأورد الموقع الرسمي لتلفزيون "ار تي بي اف" ان فيتسل الذي يحتفل بعيد ميلاده الثامن والعشرين في 12 كانون الثاني/يناير، سينتقل بمفعول فوري من زينيت سان بطرسبورغ الروسي إلى النادي الصيني الذي يشرف عليه النجم الدولي الإيطالي السابق فابيو كانافارو، قائد منتخب بلاده الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2006.

ويأتي خبر انتقال لاعب ستاندار لياج وبنفيكا البرتغالي السابق الى الدوري الصيني رغم تقارير صحافية عن رغبة يوفنتوس، بطل ايطاليا في المواسم الخمسة الاخيرة، بالتعاقد معه.

ويعتبر فيتسل من الركائز الاساسية في تشكيلة المنتخب البلجيكي. وخاض معه 71 مباراة سجل خلالها سبعة اهداف، الا ان مستقبله معه بات موضع شك بعد الانتقال للصين، بحسب وسائل الاعلام.

وانفقت أندية الدوري السوبر الصيني في 2016 اموالا طائلة على استقدام لاعبين بارزين، في ظل سعي البلاد للتحول الى قوة كروية كبرى. ويبدو ان هذا الاقبال لن يتوقف في السنة الجديدة.

ومن أبرز الصفقات التي ابرمت في كانون الاول/ديسبمر، انتقال لاعب الوسط البرازيلي اوسكار من تشلسي الانكليزي الى شنغهاي سيبغ في صفقة قدرت بزهاء 70 مليون يورو، والمهاجم الارجنتيني كارلوس تيفيز من بوكا جونيورز الى شنغهاي غرينلاد مقابل راتب سنوي يقدر بزهاء 40 مليون يورو، ما يجعل منه اللاعب الاعلى اجرا في التاريخ.