فيصل بن تركي: حصلنا على 3 نقاط ثمينة

أبدى الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر المنافس في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم رضاه عن فوز فريقه على الاتفاق 2-صفر والتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

وسجل البديل حسن الراهب هدفين ليقود النصر للفوز أمس الأحد وهو ما رفع رصيده إلى 32 نقطة من 15 مباراة متفوقا بنقطة واحدة على الاتحاد الذي تتبقى له مباراة لكنه يبتعد بخمس نقاط عن غريمه التقليدي الهلال المتصدر.

وقال الأمير فيصل في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لنادي النصر "الثلاث نقاط في غاية الأهمية قبل التوقف. خضنا المباراة ونحن نفتقر لخدمات ثمانية لاعبين.

"بعد التوقف ستعود تلك المجموعة من اللاعبين وسيرى الجميع فريقا أفضل.

وسيتوقف الدوري السعودي بدءا من بعد غد الأربعاء وحتى 26 يناير/كانون الثاني الجاري.

ولا يرى رئيس نادي النصر ان هناك اي مشكلة تتعلق بالجهاز الطبي للفريق قائلا ان الغيابات تأتي نتيجة "كسور واصابات في الاربطة."

وعن كيفية استفادة النصر بطل 2014 و2015 من فترة توقف الدوري قال رئيس النادي "هناك إجازة أعطاها المدرب (الكرواتي زوران ماميتش) للاعبين وبعدها سيعود الفريق للتدريب استعدادا لمباراة في الكأس."

وسيلعب النصر أمام منافسه الفيحاء في دور 32 لكأس ملك السعودية يوم 19 يناير الحالي قبل عودة منافسات الدوري.

وأشار رئيس نادي النصر الى عدم وجود نية لدى النادي لضم الفنزويلي جليمن ريفاس هداف الاتحاد السعودي الموسم الماضي والذي يلعب حاليا للشارقة الإماراتي أو إجراء أي تغييرات على اللاعبين.

وقدم رئيس نادي النصر التهنئة للرئيس الجديد للاتحاد السعودي عادل عزت ومجلس ادارته متمنيا لهم النجاح.

وسيخلف عزت - وهو خبير في التسويق وإدارة الأعمال والذي انتخب يوم السبت الماضي رئيسا للاتحاد المحلي- أحمد عيد الذي تولى المسؤولية في 2013.