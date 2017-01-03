هيئة الرياضة توافق على بطولة ثانية في تبوك

وافق الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على ما قدمه أمير منطقة تبوك، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بإقامة النسخة الثانية من بطولة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم، التي من المقرر إقامتها في الفترة بين 7-16 من أغسطس/آب المقبل.

وحققت النسخة الأولى من بطولة تبوك التي أقيمت الصيف الماضي نجاحاً كبيراً للغاية، وحظيت بمشاركة عدد من الفرق المحلية والعربية، كالنصر واتحاد جدة السعوديين، إضافة إلى الإنتاج الحربي المصري، والوداد البيضاوي المغربي.

وحقق فريق الوداد البيضاوي، لقب النسخة الأولى من بطولة تبوك، بعد فوزه في المباراة النهائية للدورة أمام الإنتاج الحربي بهدف نظيف أحرزه أونداما.

أما اتحاد جدة فأحرز المركز الثالث في بطولة تبوك بعد الفوز على نظيره النصر.