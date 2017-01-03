ترقب اتفاقي كبير قبل وصول بعثة غلطة سراي

أعلن نادي الاتفاق السعودي برنامج فريق غلطة سراي التركي، الخاص بالمباراة الودية المنتظرة بين الفريقين، الاثنين المقبل 9 يناير في الدمام.

وذكر الاتفاق عبر موقعه الرسمي أن غلطة سيصل إلى الدمام قبل يومين من المباراة، ببعثة تضم 71 فرداً، وسيعقد مدربه الهولندي يان أولد ريكيرينك مؤتمراً صحفياً عشية اللقاء، بجانب الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للاتفاق.

وسيؤدي الفريق التركي تدريباً وحيداً صباح يوم المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، الذي تشهد عملية بيع تذاكره إقبالاً كبيراً من جانب الجماهير الاتفاقية والجالية التركية بالسعودية.

وخسر الاتفاق آخر مبارياته في دوري جميل أمام النصر 2-0، ضمن الجولة الـ15 من المسابقة، التي يحتل فيها المركز السادس بـ21 نقطة، من 6 انتصارات و3 تعادلات و6 هزائم.

وفي نفس الإطار، أعلن الاتفاق عبر حسابه على "تويتر" أن لجنة الحكام عينت الدولي فهد المرداسي لقيادة مباراته أمام غلطة سراي، ويعاونه محمد العبكري وعبدالله الشلوي، إلى جانب شكري الحنفوش كحكم رابع.