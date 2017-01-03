رسمياً.. دراكسلر يرتدي قميص باريس سان جرمان

أعلن نادي باريس سان جرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، رسميا انضمام الدولي الألماني يوليان دراكسلر إلى صفوفه لأربع سنوات، قادما من فولفسبورغ الألماني.

ووقع دراكسلر (23 عاما) عقدا يمتد حتى حزيران/يونيو 2021، تقدر قيمته بما بين 36 مليون يورو و40 مليونا.

وأعرب دراكسلر، أحد أعضاء المنتخب الالماني الفائز بمونديال 2014 في البرازيل، عن سعادته بالانضمام للنادي الفرنسي.

وقال "سأقوم باكتشاف بلد جديد، بطولة جديدة وانا فخور جدا بخوض تجربة جديدة في صفوف ناد اصبح مرجعا في اوروبا وتعاقد مع العديد من اللاعبين الكبار في السنوات الاخيرة".

وسجل دراكسلر ثلاثة أهداف في 27 مباراة دولية مع منتخب بلاده، آخرها مباريات كأس اوروبا التي اقيمت الصيف الماضي في فرنسا.

ويتمتع دراكسلر بالقدرة على اللعب في مركزي الجناح، ما سيشكل اضافة لبطل الدوري الفرنسي في المواسم الاربعة الاخيرة.

ولم يكن اللاعب الشاب سعيدا في فولفسبورغ الذي انتقل اليه في آب/اغسطس 2015 قادما من ناديه شالكه. وسيدخل في ناديه الجديد في منافسة على مركزه مع البرازيلي لوكاس والارجنتينيين انخل دي ماريا وخافيير باستوري وحاتم بن عرفة.

يذكر أن لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب جيوفاني لو سيلسو (19 عاما) القادم من روزاريو سنترال التحق بصفوف الفريق الفرنسي في الايام الاخيرة، بعد توقيعه في تموز/يوليو عقدا لخمس سنوات.

وسان جرمان هو ثالث ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف نيس المتصدر، وثلاث نقاط خلف موناكو الثاني.